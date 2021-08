Maroje Gluhaić sbarca alla Rari Nantes Salerno

Pattuglia croata. Il centroboa Mislav Tomasic, il centrovasca Marko Elez, l’attaccante Maroje Gluhaić. Sono tre i giocatori dell’Est che indosseranno la calottina giallorossa della Rari Nantes Salerno nel prossimo campionato. Due riconferme (l’ex Florentia e l’ex VK Mornar), l’arrivo dell’ex Jadran Spalato (2009-2013 e 2016-2017) nel club presieduto da Enrico Gallozzi.

«Siamo molto felici di annunciare l'acquisto del pallanuotista croato classe ‘93. Andiamo a completare una rosa già competitiva. Maroje Gluhaić è un giocatore dotato di un ottimo tiro e la sua velocità ci darà grande ritmo, sia nella fase offensiva che in quella difensiva», spiega soddisfatto il direttore sportivo Mariano Rampolla. «Maroje è un esterno bravo in fase conclusiva. Potrà essere un'alternativa importante in superiorità numerica. Mi aspetto che dia un contributo per alzare il livello del gioco di squadra», auspica fiducioso il tecnico Matteo Citro.

Il neoacquisto ha difeso i colori della rappresentativa croata under 20, ha giocato nel Mornar (2013-2015), ha militato nelle fila del Primorac Kotor (2017-2018), in Montenegro, mettendo a segno ben 54 gol. Salvezza conquista a Catania con i Muri Antichi, ultimo biennio trascorso in Francia con País D'aix.