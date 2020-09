Collega di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, con i quali ha partecipato alla staffetta della Capri-Napoli 2020. Collare d’oro al merito sportivo, campionessa mondiale nella 10 km nel 2010 e nella 25 km nel 2013, nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella 10 km. Fondista azzurra tre volte sul tetto d’Europa e plurititolata italiana inserita nella prestigiosa International Swimming Hall of Fame. Per il suo 32esimo compleanno, regalo particolare per Martina Grimaldi, eletta consigliere alla Fin Campania, insieme a Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino, in quota atleti. Ruolo non solo di rappresentanza.



«Sono molto onorata ed emozionata», spiega soddisfatta la nuotatrice delle Fiamme Oro. «Spero di apportare il mio utile contributo nel prossimo quadriennio». Un talento a disposizione dei ragazzi, che sicuramente, visto il radioso esempio, si avvicineranno con interesse e curiosità alle discipline acquatiche. «All’orizzonte tante iniziative e numerosi eventi a Napoli e in Campania. Insieme al nuovo comitato regionale lavoreremo per produrre migliorie e innalzare l’asticella».



Di bracciata in bracciata, l'assistente capo della Polizia di Stato Martina Grimaldi non intende fermarsi. «Ringrazio il presidente delle Fiamme Oro, Francesco Montini, e il direttore tecnico, l'ispettore Luca Piscopo».



C’è molto da fare all’ombra del Vesuvio.

