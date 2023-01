Napoli di corsa nel 2023: Marzano Record a Posillipo

In scena sul promontorio di Capo Posillipo torna il tradizionale appuntamento podistico a passo libero del 1 gennaio. Il team Atletica Virgiliano di Posillipo del presidente Enzo Miceli festeggia la XXXV edizione della “Marzano Record” sulla distanza di Km 6.100, primo storico appuntamento podistico napoletano sulle strade di Posillipo. In cento hanno affrontato la salita di via Manzoni, Torre Ranieri, omettendo (causa frana) di attraversare la strada antica di Via Del Marzano, storica via della seconda metà del 1500 dove si erge la chiesa di Santa Maria della Consolazione. Il multicolore gruppo di atleti ha proseguito ancora su via Manzoni fino al giro di boa di Via Villanova e via Montessori, attraversando ancora lo stesso percorso a ritroso di saliscendi di Via Manzoni e Torre Ranieri fino all’Arrivo posto all’inizio di Viale Virgilio.

In gara atleti di Atletica Virgiliano, Asa Detur Napoli, Atletica Posillipo, Amatori atletica Napoli ,Silma Atletica Cristofaro, Napoli Run e diversi Atletica Libero impegnati nella Marcia. Il successo del primo appuntamento podistico di Napoli del 2023 è andato ancora al fondista Stefano Panico (Silma Atletica Cristoforo) che ha messo il sigillo sul crono di 23’10”. Al secondo posto è giunto il napoletano Maurizio Di Gennaro del team Atletica Posillipo che ha concluso sul crono di 25'3". Al terzo e quarto posto sulla linea del traguardo sono giunti rispettivamente Fulvio Taddeo(Asa Detur) che con il tempo di 26'53" ha preceduto nell’ordine Giovanni De Simone( 30’40") e Lorenzo Pio Montera(35’17”),entrambi targati Atletica Virgiliano.

In campo femminile si è registrato il successo di Claudia Cioffi(Napoli Run) che ha concluso in 31’43”. Da segnalare che diversi atleti hanno affrontato il percorso a passo di Marcia. Nella classifica dei team, successo dell’Atletica Virgiliano su Atletica Libero e Atletica Posilipo. Al termine della corsa podistica di Capodanno, tradizionale brindisi collettivo3.