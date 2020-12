MASSA LUBRENSE - Salvatore Venanzio e Fabio Emanuele si giocheranno domenica il titolo italiano slalom assoluto in occasione della ventunesima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense, organizzato dal Rombo Team Napoli, che ha avuto il via libera dalle istituzioni del territorio per la gara decisiva del Campionato tricolore.

La gara, che prenderà il via alle ore 9, è valida per ilMemorial Mario Adario e Tino Valente, la settima edizione del Memorial Vittorio Marcia e della Coppa Enrico Palumbo. Rigide le prescrizioni applicate all’evento, con nessuna presenza di appassionati ammessa lungo il percorso, disegnato sul classico tracciato del Nastro d'Oro, sulla Massa-Termini. Saranno ammessi solo i piloti ed i loro tecnici accompagnatori, come previsto dal regolamento ACI. Il management si sta attivando per cercare di proporre mediaticamente l’evento, così da permettere agli appassionati la visione del round decisivo del Campionato Italiano Slalom 2020.

«Siamo ormai giunti a pochi giorni dalla gara più attesa dell’anno - sottolineano gli organizzatori -, la gara che vedrà scontrarsi Salvatore Venanzio e Fabio Emanuele per il titolo 2020, a fronte di ciò chiediamo a nome dell’organizzazione, piloti e commissari, la massima collaborazione. Sappiamo bene che per motivi Covid-19 la gara sarà svolta a “porte chiuse” e sarà dura dover restare a casa in quest’occasione, ma per il bene di tutti e che si possa svolgere la gara in massima sicurezza chiediamo a tutti gli appassionati, spettatori e curiosi di non sostarsi lungo il percorso, la direzione gara sarà affiancata dalle forze dell’ordine per vigilare il percorso. Seguiranno aggiornamenti per dirette live streaming per consentire agli appassionato di poter seguire il proprio driver favorito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA