Tempo di saluti. Dal rossoverde al giallorosso. Paese, squadra e colori totalmente diversi per Massimo Di Martire, che saluta il Posillipo e sbarca negli Stati Uniti. L’attaccante napoletano classe 2000 approda alla University of Southern California, dalla quale sono usciti gli atleti che hanno vinto il più alto numero di medaglie alle Olimpiadi, rispetto a qualsiasi altro ateneo al mondo.

«Sono molto felice. Sin da quando ero piccolo, uno dei miei sogni era andare a studiare in America», spiega entusiasta il figlio d’arte. «Ci sono riuscito, andrò in una università davvero prestigiosa, che per fortuna mi dà anche la possibilità di mantenermi ad alti livelli pallanuotistici», osserva il ragazzo di Fuorigrotta, motivando la decisione adottata. «E’ una scelta dettata per porre le basi del mio futuro professionale».

Fight on. Imbocca la strada del coraggio Massimo Di Martire. «Sarà sicuramente un'esperienza fantastica, divertente e soprattutto nuova», annuncia l'ex numero 9 posillipino. «Vado a vivere in un altro continente, ritroverò mio fratello Gianpiero e saremo a 20 minuti di distanza». Si ritroveranno non più all’ombra del Vesuvio. «Ci vedremo spesso, però per la prima volta saremo avversari e sarà una strana sensazione affrontarlo con un'altra calottina», avverte il più grande dei due. Sarà sfida in famiglia e duello clorato tra la Usc e la Ucla.

Legame. «Vorrei ringraziare il Circolo Nautico Posillipo per avermi formato come atleta e come uomo e soprattutto per avermi dato l'opportunità di accettare quest'offerta con la massima serenità e tranquillità», asserisce il player partenopeo. «Per questo motivo è doveroso formulare un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra e fratelli, in particolare a Luigi Massimo Esposito, che mi ha riportato a casa 5 anni fa, a Gianni Grieco, che è la memoria storica del Posillipo e della pallanuoto, a Roberto Brancaccio, uno dei migliori allenatori che un giovane possa avere per crescere e migliorare, e a Sandro Fusco, che mi ha spronato e ha sempre creduto in me», afferma Di Martire, medaglia d'oro alle Universiadi, battendo in finale (domenica 14 luglio 2019) gli Stati Uniti (18-7) alla Scandone e quello che sarebbe diventato poi il suo compagno di club Tyler Abramson.

Massimo Di Martire ha scelto di trasferirsi oltreoceano per iniziare un master (Science in Finance), dopo essersi reso protagonista nella regular season (47 gol), contribuendo alla salvezza di capitan Paride Saccoia e compagni. Cresciuto nel vivaio rossoverde, già campione d'Italia con l’under 19 tre anni fa, è stato convocato dal commissario tecnico Sandro Campagna, esordendo con il Settebello in World League.

Va via un bandiera e il Circolo Nautico Posillipo ringrazia di cuore Massimo Di Martire (nelle foto di Gianluca Madonna), augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera.