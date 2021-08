Master giovanile Kinder di Roma, Campania top con Triggiano e Visone

Tennis campano giovanile in festa per la vittoria di Gianmarco Triggiano nell’edizione 2021 del Master Tennis Trophy FIT Kinder #joyofmoving. L’Under 14 salernitano (3.3) del’Accademia Tennis Salerno - Le Malche ha battuto in finale 6-2 6-3 Gianluca Di Napoli conquistando così l’ambito trofeo del circuito nazionale giovanile al Foro Italico di Roma, dopo nove giorni di intense gare. Un successo che rappresenta il bis del titolo nella tappa Under 14 dello Junior Next Gen di Foggia a inizio agosto. Insieme alla vittoria di Triggiano che ha conquistato anche il prestigioso Premio Fair Play del Master di Fit e Kinder, è arrivata anche la finale di Viola Sophie Visone, under 9 dello Junior 24 Napoli, che ha ceduto di un soffio, a Olivia Serena Conticello al tie-break del terzo set (3-4 4-0 4-3) nella sfida per il titolo. Per Viola Sophie una bellissima soddisfazione comunque: grazie al Premio UCA Assicurazione e Premio Kinder Joy of Moving, i vincitori e i finalisti delle categorie 9-12 anni, quindi anche la Visone, parteciperanno al Master International dal 6 al novembre presso la Rafa Nadal Academy, in Spagna.

Le “Finals” della rinomata competizione giovanile si sono disputate a Roma dal 17 al 25 agosto e ha visto impegnati complessivamente 964 ragazzi (un centinaio dalla Campania) sui campi del Play Pisana, del Kipling Tennis Team e del Foro Italico, sede d’eccezione e teatro unico delle finali. Una manifestazione entusiasmante, trasmessa in diretta tv da SuperTennX. La sedicesima edizione della manifestazione è iniziata a marzo e si è conclusa in estate nel tempio del tennis azzurro, dove i 24 finalisti - e tanti altri ragazzi durante la settimana - hanno potuto coronare un piccolo sogno. Negli ultimi due giorni di gare al Foro Italico successo dell’evento della Kinder dedicato al wheelchair (Foto Giampiero Sposito).