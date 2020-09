Matteo Nocera è campione Italiano di Ultramaratona 2020. L'atleta della Napoli Nord Marathon ha chiuso vittoriosamente la 6 giorni di Policoro percorrendo 612,500 km. Una straordinaria prestazione quella di Matteo, classe '77, che ha dovuto vedersela con atleti di caratura internazionale, mostri sulla specialità, come Seen Orsvam (Svezia), primo al traguardo con oltre settecento chilometri, e Jean Louis Vidal (Francia) raccogliendo oltre al titolo, anche un secondo posto nella prestigiosa classifica Internazionale Bronze Label. Forza mentale infinita, ed impegno fisico al di fuori del comune, sono poche centinaie gli atleti che hanno queste caratteristiche nel mondo. «Gara devastante la vera ultramaratona è questa - dice Nocera - Sul podio con due tra i migliori al mondo, questo mi da fiducia per il futuro, c’è ancora da migliorare però oggi vincere il terzo titolo italiano assoluti e portarlo alla Napoli Nord Marathon mi rende felice. Grazie al Presidente, grazie a tutti voi. Forza Orange». Ed il club lo ringrazia: «Ringrazio Domenico Franco, fondamentale la sua assistenza, un plauso al grande coach, l'olimpionico Alberico di Cecco, ed infine ai meravigliosi compagni della Napoli nord Marathon che ci hanno sempre creduto ed oggi gioiscono orgogliosamente» © RIPRODUZIONE RISERVATA