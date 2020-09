Medici-calciatori di nuovo in campo dopo il recente campionato d'Italia che in Salento ha premiato la squadra di Napoli. Sabato 26 e domenica 27 settembre quattro formazioni partecipano alla seconda edizione della “Castel di Sangro Cup”. Si tratta della società organizzatrice Pescara-Chieti, coordinata dal dottore Marco Donatelli, del Napoli e di altre due campane, Avellino e Salerno.



L'evento torna dopo due anni allo stadio comunale "Patini", dove il Napoli di Gattuso ha effettuato la preparazione precampionato per due settimane, e ha il patrocinio organizzativo della Nazionale Medici Calcio, guidata dal dottore Giovanni Borrelli, con la collaborazione dell'Acsi. Nelle due semifinali, in programma sabato 26, si affronteranno Avellino e Salerno alle ore 15 e a seguire Napoli e Pescara. Domenica, alle 9,30, la finale per il terzo posto e a seguire la finale. Ultimo aggiornamento: 12:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA