Si è concluso presso l'hotel Regina Isabella di Lacco Ameno il «Meeting Estate», organizzato per il trentanovesimo anno dal patron Franco Campana con la collaborazione di Luigi Castaldo. La manifestazione è stata patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal Coni.



La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di Matteo Marani, editorialista di SkySport, e del medico Alfonso De Nicola, responsabile sanitario del centro medico One di Amorosi (Benevento). La kermesse si è aperta con la consegna del Premio Aragonese a De Nicola, Bernard Pietsch (coach benessere e salute), Lucia Buono (imprenditrice alberghiera) e Andrea Impagliazzo (ristoratore). Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio «Talenti d’Italia» che per motivi legati all’emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo con l’Assocalciatori: saranno premiati Manuel Locatelli del Sassuolo, Sandro Tonali neo acquisto del Milan, Alia Guagni dell’Atletico Madrid, Dino Zoff e Simone Inzaghi.



La medicina e il benessere termale sono stati due temi al centro di un dibattito con la partecipazione dell’allenatore Nicola Signoriello, Pietsch e De Nicola. In videoconferenza da Roma era collegato Valerio Galasso, direttore scientifico delle Terme Regina Isabella. Ultimo aggiornamento: 11:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA