Savoia sugli scudi lo scorso fine settimana in occasione del Meeting Nazionale di canottaggio a Sabaudia: quasi trecento gli atleti impegnati nell’intenso weekend remiero sulle acque del Lago di Paola, precedentemente annullato per problematiche legate alla pandemia da Covid-19.

Ottimi risultati per il Reale Yacht Club Canottieri Savoia. La neocampionessa d’Italia Viviana Lacagnina, allenata da Flaviano Ciriello, ha vinto la medaglia d’argento nel singolo Over 17 femminile. Splendida prestazione per la squadra giovanile allenata da Antonio D’Agosta, Allegra Sbarra e Camilla Infante. Gli equipaggi dei baby talenti bianco blu hanno conquistato 4 medaglie d’oro, 6 d’argento e 2 di bronzo, chiudendo al primo posto nella classifica per società della manifestazione.

Di seguito i risultati nel dettaglio. Quattro gli ori conquistati: 4- Cadetti (Terracciano Alessandro, Migliaccio Raffaele, Bernardi Paolo, Mercorio Niccolò); 4x Allievi B2 (Tizzano Giuseppe, Iannella Emanuele, Bifani Andrea, Fagnoni Niccolò); 4x Cadetti (Arcione Andrea, Imperatore Lorenzo, Migliaccio Raffaele, Mercorio Niccolò); 2x AB1 (Tizzano Giuseppe, Fattore Riccardo).Sei gli argenti con 4x Allievi C (De Luca Stefano, Bifani Antonio, Grosso Michele, Catalano Matteo); 7.20 Allievi B1 (Fattore Riccardo); 2x Allievi B1 (Bifani Andrea, Iannella Emanuele); 4- Cadetti (Mils Wade, Pagliarulo Daniele, Marra Alessandro, Gaudiero Alessandro); 4x Cadetti (Pagliarulo Daniele misto Nesis); 2- Cadetti (Bernardi Paolo, Mils Wade). Due i bronzi: 4x Cadetti (De Luca Stefano, Riccardi Fabio, Molaro Edoardo, Gaudiero Alessandro); 7.20 Allievi B2 (Fagnoni Niccolò). In totale, 32 atleti medagliati del circolo guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta e, per la sezione canottaggio, dal consigliere Giulio Palomba: 14 d’oro, 13 d’argento, 5 bronzo.