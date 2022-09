Di ritorno da Spalato, dove ha vinto la medaglia di bronzo con la Nazionale italiana femminile di pallanuoto, il commissario tecnico Carlo Silipo, così come l’arbitro internazionale Filippo Massimo Gomez, si è subito recato a Baia, per presenziare al Memorial Enzo D’Angelo. Allievo del compianto campione, l’Hall of Fame ha ricordato con sincero affetto il suo maestro, al quale ha dedicato il prestigioso terzo posto continentale, conquistato con le sue bellissime ragazze alla Spaladium Arena in Croazia.

«Ad Enzo devo tutto. Sono cresciuto con lui e grazie a lui. E se oggi riesco a trasmettere la stessa passione e gli stessi concetti alle giocatrici del Setterosa, il merito è tutto suo. Il bronzo di Spalato porta anche il nome di Enzo». Silipo e la famiglia D'Angelo hanno premiato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, l'assessore allo sport Vittorio Ambrosino e il presidente del Consiglio comunale Mauro Cucco. Presenti anche Gualtiero Parisio, capitano della Canottieri Napoli con cui D'Angelo è stato campione d'Italia, e Sante Marsili, che con «Stipone» ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2022 il Posillipo di Paride Saccoia, superando in finale i cugini giallorossi 8-6. Sul molo, a seguire l’interessante derby, Luisa Ieluzzi, prima ballerina del San Carlo e moglie del capitano rossoverde. Chiude al terzo posto l’Acquachiara, che ha battuto 9-5 l’Ischia Marine Club di Federico Calvino. Entusiasmante il confronto tra i master (campioni d’Europa nella recente rassegna capitolina): si impongono in rimonta 4-3 le calottine bianche di Maurizio Marassi su quelle blu. Le gare sono state dirette da Maurizio De Chiara e Filippo Rotunno. Ad aprire la sentita manifestazione il torneo degli under 14, che ha visto trionfare la giovane formazione guidata da Ioannis Koinis ed Elios Marsili 8-4 su quella del Molosiglio, allenata da Sandro Avagnano e Paolo Iacovelli. Biancazzurri di Roberto Vestuto terzi, grazie al 3-2 sul Play Off di Lucrino. Kermesse giovanile arbitrata da Giuseppe Balestriere, tavolo della giuria composto da Emma Carraturo e Serena Tedesco.

«Se questo evento riesce ogni anno, vuol dire che la comunità di Bacoli è pronta a vivere giornate di sport. Mi auguro che queste immagini così festose possano esserci non solo una volta l’anno ma tante volte, nel corso dell’estate e non solo alla presenza di campioni nazionali ed internazionali, che hanno fatto grande la nostra Nazione», dichiara fiero il sindaco Della Ragione. «Ad Enzo D’Angelo è dedicato il largo qui al porto di Baia. E l’auspicio è che quando ogni bacolese entra a piedi o in auto, possa, dopo aver visto il Tempio di Venere, alzare lo sguardo e leggere il nome di Enzo D’Angelo. Così come in piazza, sulla scalinata, il nome di Giulio Travaglio. Due sportivi che hanno fatto grande l’Italia e in particolare la nostra città e la frazione di Baia», prosegue orgoglioso il primo cittadino.

«Possiamo immaginare qualsiasi roseo futuro per la nostra terra, ma non potremo mai costruire nulla di solido, se non avremo radici profonde e forti. Siamo una comunità di mare e dedita allo sport», prosegue Della Ragione, che annuncia. «Con l’assessore Vittorio Ambrosino proveremo, insieme ai Comuni flegrei, a diventare Comunità europea dello sport 2024. Una missione da raggiungere tutti insieme. Ogni bacolese deve sentirsi orgoglioso non solo per la meraviglia dei paesaggi ma perché a questa comunità hanno fatto riferimento Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio».

L’Amministrazione comunale di Bacoli ha premiato la nuotatrice Viola Scotto di Carlo, che si è distinta ai Giochi del Mediterrano. Ad Orano, in Algeria, la19enne bacolese ha vinto la medaglia d'argento nei 50 metri farfalla, nonchè artefice della doppietta clorata ai Campionati Assoluti di Riccione (argento e bronzo nei 50 mt stile libero). Il papà Simone ha ritirato la targa per la campionessa azzurra. Riconoscimenti sono stati tributati anche al Canoa Club Napoli per i titoli di campione d'Italia (categorie under 14 e under 18) e per le quattro medaglie di bronzo conquistate con la Nazionale italiana ai Mondiali. «Continuiamo a supportare e sostenere questi ragazzi con impegni concreti, tra cui un nuovo campo di canoa polo nel Lago Miseno e la sistemazione dell'area ex Pirana», assicura l’assessore Ambrosino (nelle foto di Rosario Caramiello).

Nel ricordo di Giulio Travaglio, vincitore di ben 5 edizioni della Capri-Napoli, l’avvincente gara del miglio marino in acque libere con partenza dalla spiaggia della Beata Venere, virata al largo di Villa Ferretti ed arrivo al porto di Baia. Vince Benedetta Festante (23'09''), un secondo in meno rispetto a Gianfranco Matuozzo (24'15''). Da segnalare, infine, ultimo posto dell'84enne Domenico Mosca, applauditissimo ed accolto al molo tra le note della banda musicale «La Vanvitelliana» di Bacoli. Pallanuoto e nuoto nel solco di D’Angelo e Travaglio.