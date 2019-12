Ultimo aggiornamento: 20:21

«Voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi». L’applauso del PalaCercola interrompe il gioco al minuto 17, lo stesso numero di maglia indossato dal compianto Marcolino Giancotti, scomparso prematuramente alla tenera età di 14 anni. Sul parquet emozioni e sorrisi in memoria di uno splendido ragazzo così come le partite a lui dedicate con il Parete Calcio a 5 under 19 e il Napoli Calcetto under 17. Sulle magliette del Futsal Fuorigrotta campeggia la scritta in azzurro «Marcolino per sempre con noi». L’intero palazzetto si è stretto in un abbraccio affettuoso alla famiglia.«Marcolino incarnava perfettamente lo spirito del Fuorigrotta. Ci ha visti nascere, guardava le nostre partite. Seguiva con passione la sua squadra del cuore. E’ un grande onore tenere viva la sua memoria», afferma il capitano biancazzurro Fernando Perugino, suo allenatore dapprima alla polisportiva Rosso Maniero e poi al Fuorigrotta. «Lo scorso luglio, purtroppo, Marcolino ha scoperto di avere la leucemia. E’ venuto a mancare a febbraio. Il fratello Pasquale gioca con noi, portiere dell’under 19, e i genitori sono davvero legati al Fuorigrotta».Memorial particolarmente sentito, dimostrazione di attaccamento e amicizia. «E’ stata una bellissima iniziativa con 200 persone sulla gradinata. Giornata emozionante di sport». E dalle nobili finalità. «Abbiamo raccolto fondi da destinare alla Nana Onlus, associazione che promuove attivamente la ricerca scientifica per la prevenzione e la cura dei tumori», spiega Perugino. In più lanciato l’appello a donare il sangue, un gesto di gratuità in favore di chi ne ha bisogno. «Marcolino un guerriero con un grande spirito di appartenenza al Fuorigrotta e al quartiere», ha dichiarato il presidente del club Serafino Perugino, che ha ringraziato gli intervenuti, consegnando una targa ricordo ai coniugi Giancotti. «Alla mamma e al papà di Marcolino, in segno di profonda ammirazione e gratitudine».Si chiude il 2019 con il memorial Marcolino, per ricordare con il sorriso e con uno scopo ben preciso un giovane appassionato. Un simbolo del Fuorigrotta e non solo.