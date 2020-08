© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli riparte, ci crede e torna a correre. Il conto alla rovescia per la Napoli City Half Marathon 2021 è cominciato oggi, con l'apertura delle iscrizioni per l’ottava edizione della NCHM in programmaRipartire è il motto di una mezza maratona che non si è mai fermata e che sta lavorando, seguendo le direttive della Fidal e del ministero della salute, per creare un evento che è ormai diventato un must del calendario podistico internazionale. Organizzata da Napoli Running, la Napoli City Half Marathon può vantare, infatti, laun certificato di qualità per gli organizzatori e per i runners del mondo, così come le cinque stelle concesse dalla EA, la Federazione Europea di Atletica leggera.Ancora negli occhi il successo dell’edizione 2020, ultima manifestazione internazionale di massa che si è svolta prima del lockdown, furono 7mila i partecipanti alle varie competizioni: 1500 stranieri, 3000 da fuori regione, 1500 campani e più di mille alla Family Run&Friends, numeri partecipativi che hanno portato un immediato indotto economico calcolato in quasi 4milioni di euro ricaduti interamente sulla città.Ben 61 i Paesi rappresentati dall’Europa, ma arrivarono a Napoli podisti anche da Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. Più di 500 milioni di telespettatori nel mondo hanno seguito la trasmissione da 26 minuti prodotta in lingua, italiana, inglese, ceca e cinese, la Napoli City Half Marathon è stata un immenso spot per la città di Napoli e per l’Italia, per il turismo del futuro, mostrando meravigliosi paesaggi che solo Napoli può riservare ai tanti runner italiani e stranieri grazie anche ad una giornata di sole fantastica, condizioni meteo che solo all’ombra del Vesuvio si possono trovare.Internazionalità, clima favorevole ma non solo, c’è da considerare l’accoglienza e la disponibilità di una città che si è aperta ai runner in un abbraccio durato 21,097 km con tanta gente sulla strada a fare il tifo. Una cavalcata che, partendo da viale Kennedy e dalla Mostra d’Oltremare dove è stato allestito l’Expo, si è dipanata lungo tutto il percorso, nella quasi totalità costeggiando il mare.La Napoli City Half Marathon è stata una gare per tutti e per tanti, ma ha anche regalato prestazioni cronometriche di primissimo livello mondiale da parte dei vincitori, registrando il successo del keniano Henry Rono in 1h00’04” e al femminile della connazionale Viola Cheptoo in 1h06’47”, seconda prestazione di sempre sulla mezza maratona in Italia.Previste anche iniziative sul tema della legalità, del riciclo virtuoso, della sensibilizzazione sociale, delle charity, eventi collaterali che saranno ripetuti anche nel 2021 e che renderanno ancora una volta grande e nobile la Napoli City half Marathon il prossimo 28 febbraio 2021.