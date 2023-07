Mondiali nuoto, Settebello quinto: «Forza Ferdy ti aspettiamo»

«Forza Ferdy da tutto il 7 Bello». I giocatori della Nazionale di pallanuoto, dopo aver vinto la finale per il quinto posto ai Mondiali di Fukuoka, hanno inviato questo messaggio a Ferdinando Mezzelani, il fotografo romano in convalescenza dopo un grave incidente stradale a Roma, in cui ha perso una gamba.

Mezzelani, ex pallanuotista, segue tutti gli eventi internazionali per la sua agenzia e il ct del Settebello, Alessandro Campagna, gli ha dato appuntamento alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. «Parigi è una certezza matematica: il meglio nella mia seconda vita deve ancora venire», la risposta del fotografo via social.