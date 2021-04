Continua la caduta degli dei a Miami. Dopo Daniil Medvedev, primo favorito del seeding, si ferma in semifinale anche il secondo, il greco Stefanos Tsitsipas, battuto in rimonta dall'ungherese Hubert Hurkacz, n.36 al mondo. Tsitsipas si è trovato in vantaggio 6-2 2-0, ma a quel punto si è spenta la luce ed è partita la rimonta dell'avversario che ha rimontato il break e gli ha rifilato un 6-3 6-4. Affronterà l'altro russo, Andrey Rublev, a questo punto l'unico dei favoriti a non aver tradito, che ha superato 7-5 7-6 (9-7) l'americano Sebastian Korda.

Nel torneo femminile la finale sarà tra l'australiana Ashleigh Barty e la canadese Bianca Andreescu. La numero uno del mondo, finalmente tornata su buoni livelli, ha battuto 6-3 6-3 l'ucraina Elina Svitolina. La Andreescu, al contrario, ha dovuto lottare quasi tre ore per avere la meglio sulla greca Maria Sakkari: 7-6 (9-7) 3-6 7-6 (7-4) lo score per la canadese.