Miglio di Posillipo, domani il cimento rossoverde

Da palazzo Donn'Anna al cicolo Posillipo. Torna la tradizione con l'appuntamento del "Miglio di Posillipo" giunto alla seconda edizione e riservato alla categoria master, Settanta partecipanti per la manifestazione in acque libere che, oltre celebrare il piccolo mare dinanzi al circolo rossoverde, è un tradizionale cimento invernale per un giorno di sport ed amicizia. Organizzatori il consigliere al Nuoto e Triathlon del circolo Posillipo Antonella D'Avino, il delegato al nuoto Master Massimo Avallone e Carlo Ferraioli. Un appuntamento che vuole celebrare anche il ricordo di Franco Garipoli e Maria Sofia Paparo master del Posillipo recentemente scomparsi. In una cornice, a dir poco mozzafiato, i nuotatori provenienti da varie località della Campania si fronteggeranno nella distanza dei 600 metri, gara non Competitiva, e del Miglio Marino. "Ci ritroviamo ad essere le sentinelle del mare - le parole di Massimo Avallone - perché la tradizione ci vede presenti e testimoni sulle condizioni del nostro mare di Posillipo. E' un test con la nuotata collettiva nel porticciolo antistante il circolo rossoverde".