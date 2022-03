Chi ventilava la retrocessione nel mese di ottobre 2021, è stato sconfessato nei fatti. Calcoli sbagliati e previsioni erronee da parte di chi conosce alla lontana il mondo clorato o pensa di conoscerlo. Inconcepibile immaginare la serie A1 senza il Posillipo, che in Lombardia strappa la matematica salvezza. Quarto successo esterno per capitan Paride Saccoia e compagni, che superano di slancio Waterpolo Milano Metanopoli 9-12 (parziali di 3-4, 2-2, 1-2, 3-4) nel recupero infrasettimanale. Il mercoledì clorato vede trionfare i ragazzi di Roberto Brancaccio, che prevalgono con pieno merito grazie alla tripletta di Massimo Di Martire.

Sfida Universiadi e non solo. Duello a suon di gol tra il napoletano figlio d’arte numero 9 (convocato in Nazionale da Sandro Campagna insieme a Julien Lanfranco) e il centroboa torinese Ettore Novara, autore di una doppietta. Entrambi hanno vinto la medaglia d’oro nella 30esima edizione estiva dei Giochi universitari. Si accende una vera battaglia alla Samuele, dove l’ex acquachiarino Giacomo Lanzoni tiene incollata (con la sua cinquina) la formazione gialloblu ai napoletani (7-8 ad inizio quarto periodo). I posillipini costruiscono minuziosamente il vantaggio, portandosi per ben cinque volte sul +2.

Come annunciato alla vigilia del match dal leader rossoverde, il Posillipo si gioca le sue carte. E i primi due periodi si chiudono di misura, soltanto con una rete di vantaggio da parte degli ospiti: Saccoia per il 3-4 e Lanzoni per il 5-6 (firma il poker in 16 minuti), dopo che Emiliano Aiello aveva infilato la rete del momentaneo 4-6. In avvio di terzo periodo Novara arpiona il 6-6, poi salgono in cattedra il californiano Tyler Abramson, rivelazione del mercato di riparazione, e Di Martire.

Nonostante il naso sanguinante per un colpo rimediato da Tommaso Busilacchi nella seconda frazione, l’attaccante classe 2000 si rende indiscusso protagonista, firmando un capolavoro di tecnica e precisione, che vale il 6-8. La sua palombella pietrifica il croato Fran Cubranic, colto di sorpresa dal gesto impeccabile e difficilmente imitabile. Preziose e tempestive le parate del salernitano Roberto Spinelli. Si consuma un botta e risposta negli ultimi 8 minuti. La controfuga del genovese Lanzoni riscalda l’ambiente (7-8). Abile Lorenzo Briganti a conquistare il rigore, dopo quello trasformato (3-5 nel secondo tempo), e a raffreddare gli animi. Dai cinque metri realizza Di Martire (7-9). Spinelli continua ad esaltarsi ma nulla può sulla conclusione di Busilacchi (8-9). E’ il turno dello statunitense Abramson (già marcatore del 6-7): l’8-10 precede la segnatura di Aiello, che concretizza l’assist di Nikola Radonijc (8-11). Novara (48”) e Di Martire (19”) si prendono la scena.

«Complimenti alla squadra: siamo stati bravi, uniti e compatti. Il merito va attribuito a Roberto Brancaccio», riferisce soddisfatto Di Martire (nella foto di Gianluca Madonna). «Sono davvero contento. La squadra ha dimostrato grande carattere ed ha confermato di essere cresciuta tantissimo», commenta il tecnico partenopeo. «È stata una partita molto fisica ma devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, che hanno interpretato al meglio la gara, giocando da vera squadra», ribadisce orgoglioso Brancaccio, che tiene a precisare. «Non si vincono casualmente quattro gare consecutive in trasferta, se non si possiedono grinta, determinazione e qualità».

Esprime le sue considerazioni capitan Saccoia. «Sono contento di questo finale di stagione. I risultati sono frutto di una costruzione fatta giorno per giorno in allenamento. Anche oggi una partita gestita sempre meglio rispetto alla prima parte del campionato. Meritiamo ampiamente i punti che abbiamo conquistato». Riflessioni condivisibili quelle del pallanuotista numero 12. «L'anima sportiva del Circolo Posillipo non muore mai. Speriamo che si ritorni a investire seriamente nello sport, vera essenza del sodalizio rossoverde e strumento di rilancio per la città di Napoli», conclude fiducioso Saccoia.