Mercoledì clorato. Partenza domattina alle 10 da Capodichino. «Andiamo a Milano a giocarci le nostre carte contro una squadra obbligata a vincere. Partita delicata che ci può dare la matematica salvezza», spiega fiducioso alla vigilia capitan Paride Saccoia. Waterpolo Metanopoli-Posillipo è il recupero della prima giornata del round retrocessione. La partita si disputerà presso la piscina Samuele alle ore 19.30.

«Vogliamo dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime giornate, per continuare il percorso di crescita iniziato quest’anno con una squadra completamente rinnovata e ulteriormente ringiovanita», ammette il leader rossoverde. «Il gruppo sta bene. Dobbiamo rimanere concentrati per questi due ultimi incontri», asserisce convinto il classe 1989, che suggerisce la strategia da seguire. «Dobbiamo giocare come fatto vedere ad Anzio e al Foro Italico e i risultati sono arrivati».

Prove di forza e compattezza. «Il nostro un collettivo giovane, si respira entusiasmo. Dopo una prima parte sofferta di campionato, dove non siamo riusciti ad allenarci come dovevamo per problemi non dovuti al Circolo, abbiamo lavorato bene e speriamo di cogliere i punti per la definitiva tranquillità e chiudere al meglio la stagione», auspica Saccoia (nella foto di Gianluca Madonna). Linea (rosso)verde. «E’ un percorso di crescita», ricorda il vincitore dell’Euro Cup.

Il turno infrasettimanale mette davanti gli ex Amaurys Perez e Giuliano Mattiello. La squadra allenata da Roberto Brancaccio è seconda nel girone a quota 19 dietro soltanto al Quinto, mentre la formazione lombarda (con due match in meno), occupa il terzultimo posto, con 12 punti in classifica. All’andata s’imposero i napoletani (10-7) a Santa Maria Capua Vetere (20 novembre 2021) con la tripletta di Julien Lanfranco, convocato in Nazionale (a Ostia dal 10 al 14 aprile) insieme a Massimo Di Martire, artefice di un tris ai danni dei capitolini sabato scorso.

«E’ la quarta partita del girone fuori casa, affronteremo una formazione che ha grande bisogno di punti», avverte il tecnico Brancaccio. «Dobbiamo essere bravi ad interpretare la gara con la giusta determinazione, per cercare di terminare questa fase del campionato nel miglior modo possibile». Si affida al carattere dei suoi interpreti e si appella all’orgoglio dei suoi validi pallanuotisti il coach posillipino. «Mi auguro di vedere la stessa grinta che la squadra ha mostrato nelle trasferte con Anzio e Roma».