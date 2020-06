Minneapolis, Mayweather pagherà i funerali di Floyd

Floyd Mayweather torna a far parlare di sé e questa volta non per aver ostentato sui social le proprie ricchezzze. L'ex campione di pugilato ha deciso che pagherà il funerale di George Floyd e due successivi eventi commemorativi, previsti giovedì in Minnesota e sabato in North Carolina. Lo ha riferito a ESPN un suo rappresentante. Il funerale di Floyd si svolgerà nella sua città natale, Houston, il 9 giugno, ha dichiarato l'avvocato della famiglia Ben Crump. Leonard Ellerbe, ceo della Mayweather Promotions, ha affermato che il campione «probabilmente si arrabbierà con me per averlo detto, ma sì, Mayweather sta sicuramente pagando il funerale».



Soprannominato "Money", Mayweather ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996 prima di passare professionista e di cominciare una carriera eccezionale che lo ha visto diventare campione del mondo Wbc in cinque categorie differenti di peso e ritirarsi da imbattuto. Secondo quanto ha detto Ellerbe, Mayweather non voleva parlare della propria decisione, ma ha confermato che l'ex campione si è messo in contatto con la famiglia Floyd, che ha accettato la sua offerta. In passato, ricorda ESPN, Mayweather era intervenuto per coprire le spese funebri dell'ex pugile Genaro Hernandez, morto di cancro all'età di 45 anni, nel 2011. Ultimo aggiornamento: 12:41