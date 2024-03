Mondiale Offshore XCAT 2024, l'orgoglio napoletano con i fratelli Schiano di Cola

Orgoglio azzurro. A Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, si è corsa la prima tappa stagionale del Mondiale Offshore XCAT 2024. E si è trattato di un ottimo inizio con la coppia di fratelli napoletani Giuseppe e Rosario Schiano di Cola, che si è subito messa in luce. Già vice campioni mondiali nel 2023, gli atleti partenopei hanno terminato le due prime prove a bordo di Hpi Performance Mercury, classificandosi rispettivamente al quarto ed al secondo posto. Ora figurano terzi nella classifica iridata provvisoria.

Nonostante condizioni di tempo e mare molto mutevoli, le due gare hanno visto il dominio degli arabi del Victory Team, formazione di Dubai, ritornati in gara dopo un anno di assenza. I due piloti napoletani hanno gareggiato quest'anno con i colori misti del Real Yacht Club Canottieri Savoia e della partenopea Assoservice.

«La scuola napoletana di motonautica continua in una tradizione di piloti e campioni lunga oltre 70 anni», dichiara orgoglioso Achille Ventura, vicepresidente della Fim. «I due giovani fratelli e figli d’arte Schiano di Cola perpetrano la nostra capacità agonistica di andar per mare vincendo in tutte le acque del globo», riferisce entusiasta Ventura, consigliere federale in quota atleti.

«Grande soddisfazione per il movimento motonautico nazionale ed in particolare di quello della nostra città», ribadisce il past president della Canottieri Napoli, che formula una previsione futura in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026. «Il nostro desiderio sarebbe quello dopo dodici anni di riuscire a riportare il Mondiale Offshore con una prova nel mare di Napoli», auspica fiducioso Ventura.