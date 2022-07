Mondiali Atletica 2022, il programma di oggi e dove seguire la diretta in tv e streaming

Tutto pronto per i Mondiali di Atletica 2022. L'estate dello sport torna a brillare con le stelle di tutto il mondo che si sono date appuntamento a Eugene, nell'Oregon. Parte dagli Stati Uniti l'avventura sportiva attesa da milioni di appassionati. L'incanto di Hayward Field, l'attesa, la concentrazione, l'adrenalina a mille e questo il Mondiale che sta per prendere quota. Clima di vigilia a Eugene per la squadra azzurra che nella mattinata dell'Oregon (il tardo pomeriggio italiano) ha testato per la prima volta la pista e le pedane di un luogo iconico, dove l' atletica è religione, baciato dal sole e da temperature decisamente gradevoli. Tra gli atleti impegnati nel day 1 c'è tutta la carica di Roberta Bruni, alla ricerca di una storica finale nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 (dalle 2.20), impresa mai riuscita ad un'astista italiana. Ecco il programma di oggi 15 luglio e dove vedere il Mondiale in diretta tv e streaming

Giorno 1, ecco il programma e gli azzurri in gara

19:10 Alto U (qual.): Fassinotti, Tamberi

20:45 4x400 mista (batt.) Italia

21:05 Martello D (qual.): Fantini

21:30 100 U (turno preliminare)

22:10 20 km Marcia D (Finale): Colombi, Trapletti

00:10 20 km Marcia U (Finale): Fortunato, Picchiottino

02:15 3.000 Siepi U (batt.): Abdelwahed

02:20 Asta D (qual.): Bruni, Molinarolo

03:10 1.500 D (batt.): Del Buono, Sabbatini, Vissa

03:50 100 U (batt.): Ali, Jacobs

03:55 Peso U (qual.): Fabbri, Ponzio

04:40 4x400 mista (Finale) ev. Italia

Dove seguire i Mondiali di Atletica in tv e streaming

Sarà una "maratona" televisiva per appassionati e tifosi. Per nove giorni, da Eugene in Oregon, andranno in scena i Mondiali di atletica. Il fuso orario non impedirà ai telespettatori di seguire l'evento su diverse piattaforme. Ecco quali: Sky Sport dedicherà il canale Sky Sport Action alle dirette delle gare che ovviamente saranno disponibili per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Per vedere l'evento gratis e in chiaro, basterà sintonizzarsi sulla Rai che trasmetterà i canali Raisport Hd, canale 58, e Rai Due. Anche qui, streaming su Raiplay.