Mondiali Atletica 2022, il programma di oggi e dove seguire la diretta in tv e streaming

Prima giornata non semplice per gli azzurri ai Mondiali di Atletica di Eugene. Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri di stanotte con qualche difficoltà. Poco male, l'importante è esserci come per le qualificazioni ottenute da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4x400 metri mista, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez e Alice Mangione (3:16.45). Ecco il programma di oggi 16 luglio e dove vedere il Mondiale in diretta tv e streaming.

Giorno 2, ecco il programma e gli azzurri in gara

19:30 Triplo D (qual.): Cestonaro

20:10 Alto D (qual.): Vallortigara

21:00 Martello U (Finale)

21:20 10.000 D (Finale)

22:20 400 Hs U (batt.): Lamburghi

02:10 100 D (batt.): Dosso

03:00 100 U (Semif.): ev. Ali, Jacobs

03:20 Lungo U (Finale)

03:25 Peso D (Finale)

04:05 1.500 D (Semifn.): ev. Del Buono, Sabbatini, Vissa

04:50 100 U (Finale): ev. Ali, Jacobs

Dove seguire i Mondiali di Atletica in tv e streaming

Continnua la "maratona" televisiva per appassionati e tifosi. Dopo l'esordio di venerdì, da Eugene in Oregon tornanoin scena i Mondiali di atletica. Il fuso orario non impedirà ai telespettatori di seguire l'evento su diverse piattaforme. Ecco quali: Sky Sport dedicherà il canale Sky Sport Action alle dirette delle gare che ovviamente saranno disponibili per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Per vedere l'evento gratis e in chiaro, basterà sintonizzarsi sulla Rai che trasmetterà i canali Raisport Hd, canale 58, e Rai Due. Anche qui, streaming su Raiplay.