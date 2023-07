Mondiali di Milano 2023, in pedana quattro campani in gara

Milano (2023) chiama Parigi (2024). Sono quattro gli schermidori campani convocati per la rassegna iridata (di qualifica olimpica), pronti a raggranellare punti preziosi in vista dei Giochi del prossimo anno in Francia e mettere al collo una medaglia pesante tra le mura amiche. Due napoletani e altrettanti salernitani desiderosi di primeggiare sulle pedane della Fiera MiCo. Due atleti delle Fiamme Oro, Luca Curatoli (sciabola) e Valerio Cuomo (spada), altrettanti dei Carabinieri, Michele Gallo e Rossella Gregorio, entrambi sciabolatori.

La pattuglia campana è reduce dai Giochi Europei di Cracovia, dove l’Italia Team ha chiuso prima nel medagliere, grazie anche all’argento di Curatoli, Gallo e Gregorio. Tante le aspettative degli azzurri, che mirano a salire sul podio in Lombardia.

Doppio impegno per Curatoli, Gallo e Gregorio, mentre il figlio d’arte Cuomo (nelle foto di Augusto Bizzi) disputerà soltanto la competizione individuale.

La cerimonia d’apertura è prevista martedì 25 luglio (ore 17.25). Interverrà il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Andranno in scena prima le gare individuali fino a giovedì 27 luglio, quelle a squadre da venerdì 28 a domenica 30 luglio. Il vicepresidente vicario della Fis, Maurizio Randazzo, sarà il capodelegazione.