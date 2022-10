Mondiali giovanili di karate a Konya: Shirai Club San Valentino sul podio

Due nuove medaglie internazionali arricchiscono ancora una volta lo stellare palmares dello Shirai Club di San Valentino Torio. Ai Mondiali giovanili di karate, tenutisi a Konya in Turchia, due allievi del pluridecorato maestro Antonio Califano hanno portato a casa la medaglia di bronzo nelle rispettive categorie.

Anna Pia Desiderio è salita sul podio della categoria Juniores nel kumite +59kg. Un podio che sa di riscatto per la Desiderio, reduce da partecipazioni non molto fortunate alle ultime due edizioni dei Campionati Europei.

L’altro azzurro targato Shirai Club salito sul podio è Guido Squillante, anch’egli Juniores, bronzo nel kumite 55kg. Per Squillante è la terza medaglia consecutiva dopo il bronzo agli Europei di Tampere nel 2022 e il bronzo agli Europei di Praga nel 2022, entrambi ottenuti nella classe Cadetti. Dunque, un grande esordio nella sua prima competizione internazionale da Juniores, categoria in cui è passato a luglio scorso, dopo aver compiuto 16 anni.

La pattuglia di nazionali cresciuti nello Shirai Club di San Valentino Torio era composta anche da Emanuele Califano, “figlio d’arte” fermato da un errore arbitrale al secondo incontro della pool, che ne ha causato la sconfitta di misura e soprattutto uno stop nel possibile percorso verso il podio. Una delusione per il giovanissimo Califano, già bronzo europeo a Praga 2022 e bronzo alla Youth League di Porec due settimane dopo.

Ha un po’ deluso le aspettative il plurimedagliato Daniele De Vivo, che nella categoria Under 21 75kg non è andato oltre la pool. Fatale la sconfitta nel match con il giordano Hasan Masarweh, la cui successiva sconfitta in semifinale ha impedito a De Vivo di rientrare nelle sfide di ripescaggio per il possibile bronzo.

Stessa sorte per Ludovica Legittimo (Cadetti 47kg), che si è fermata dopo tre vittorie in altrettanti incontri ma ha dovuto dire ugualmente addio a ogni velleità di medaglia dopo il ko nel quarto combattimento.

Orgoglioso dei suoi allievi il maestro Antonio Califano, che da anni guida lo Shirai Club San Valentino Torio e che oggi è allenatore della Nazionale Italiana giovanile oltre che responsabile delle squadre Under 21 maschile e femminile.