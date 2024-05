Mondiali judo, cinque napoletani in nazionale

Sarà la Mubadala Arena di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ospitare i Campionati Mondiali di judo, l’ultimo evento del calendario internazionale prima dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

L’Italia si presenterà al prestigioso appuntamento, in programma da domenica 19 a venerdì 24 maggio, con 18 azzurri, equamente suddivisi tra donne e uomini: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg/foto IJF), Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Savita Russo e Flavia Favorini (-63 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (-66 kg), Irene Pedrotti e Kim Polling (-70 kg), Giovanni Esposito e Manuel Parlati (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).

Cinque i napoletani protagonisti della spedizione italiana: Assunta Scutto, Giovanni Esposito, Manuel Parlati, Antonio Esposito, Christian Parlati e Gennaro Pirelli

A rinforzo della squadra italiana, inoltre, ci saranno anche Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg) e Nicholas Mungai (+90 kg) per poter affrontare nel migliore dei modi la prova a squadre miste conclusiva della rassegna iridata.

Il nostro Paese, già certo di volare a Parigi con Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg), proverà a garantirsi altri pass a cinque cerchi nelle categorie di peso mancanti.

I Mondiali, infatti, in ciascuna competizione mettono in palio fino ad un massimo di 2000 punti valevoli per il ranking olimpico, che chiuderà ufficialmente domenica 23 giugno.