I Mondiali di pallanuoto in Giappone, slittati dal 2021 al 2022 per evitare la concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo, verso l'annullamento. L'evento non sarà disputato dal 13 al 29 maggio a Fukuoka per decisione del governo giapponese, che teme fortemente la diffusione del virus. L'Italia allenata da Sandro Campagna è la nazionale campione in carica.