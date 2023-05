Mondiali maschili di pugilato, in semifinale Mouhiidine: è di origini irpine

Dopo le due medaglie al femminile (un oro con Irma Testa e l’argento con Sirine Charaabi), l’Italia va a segno anche nei Mondiali maschili di pugilato.

Abbes Mouhiidine centra la semifinale mondiale e quindi si è garantito minimo il bronzo. Ieri il campione d’Europa dei 92 kg ha sconfitto nei quarti il tagiko Boltaev (punteggio secco di 5-0), volando in semifinale dove domani si troverà di fronte l’armeno Manasyan.

Nato ad Avellino il 6 ottobre 1998 da madre irpina e padre marocchino, Abbes stacca per la seconda volta consecutiva, dopo averlo fatto già nell’edizione 2021 in cui fu argento, il pass per le semifinali di un mondiale.