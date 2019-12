La giovane Italia, la meglio gioventù clorata parla napoletano. Bronzo pesante per il Settebello made in Naples, guidato in panchina da un monumento della pallanuoto nazionale e internazionale, Carlo Silipo. Ai Mondiali under 20 in Kuwait il Settebello young chiude al terzo posto, battendo la Croazia 9-6 (1-1, 2-2, 3-1, 3-2). Risultato certamente prestigioso ma che va decisamente stretto, alla luce della semifinale persa di un soffio con la Serbia (9-7).



Prima nel girone C, la Nazionale sopravanza con 7 punti gli Stati Uniti (6), il Montenegro (5), l’Iran (2), e i padroni di casa (0). Largo successo con il Giappone (17-5) ai quarti.



Esultano i tre figli d’arte Massimo e Gianpiero Di Martire (Posillipo), Andrea Tartaro (Roma Nuoto), sorride Vincenzo Tozzi (Acquachiara), quartetto partenopeo che mette al collo una medaglia preziosa, dal sapore indicibile.



«Festeggiamo con pieno merito. Siamo stati bravi a riprenderci subito dalla delusione con i serbi e conquistare il bronzo che ripaga i nostri sacrifici», afferma orgoglioso l’attaccante classe 2000 Massimo Di Martire, oro alle Universiadi 2019, insieme a Mario Guidi (Iren Genova Quinto), Ettore Novara (Rari Nantes Savona), autore di una tripletta contro i croati, e Matteo Spione (Roma Nuoto). Gioia condivisa a luglio, tra le mura amiche della Scandone, e a dicembre nel Golfo Persico.



Sarà particolarmente felice papà Fulvio Di Martire per il successo della sua prole. «Eravamo un po’ giù di morale dopo la gara con i serbi. Ci siamo riscattati e ci siamo guadagnati il bronzo mondiale, che ha un grande valore. Non la migliore partita ma abbiamo espresso un’ottima pallanuoto nel corso del torneo, seguendo i dettami di Carlo Silipo», spiega Gianpiero, il più piccolo dei due fratelli. «Abbiamo sbagliato una sola partita e siamo stati puniti. Ci siamo rialzati immediatamente. Il bronzo vale parecchio, lo desideravo tanto», osserva il giocatore rossoverde classe 2001. «Si chiude un anno molto positivo. La prima stagione in serie A1 terminata con un quarto posto inaspettato, la vittoria delle Final Four di Viterbo con il premio di miglior giocatore e miglior marcatore. Non avrei potuto chiedere di più dal punto di vista sportivo. Ora testa al Posillipo e agli obiettivi del club».



Gratificato l’ex Canottieri Andrea Tartaro (Roma Nuoto). «Medaglia bellissima, la prima a livello internazionale. Emozione unica giocare con la calottina della Nazionale. Fantastico tutto. Esperienza davvero unica e indimenticabile. Ha vinto il gruppo contro un avversario forte. Gioco di squadra la nostra arma in più, che ci ha condotti al terzo posto. Potevamo certamente arrivare fino in fondo, però siamo contentissimi».



Appagato il capitano della Carpisa Yamamay Acquachiara, Vincenzo Tozzi, l'unico dei quattro a militare in A2. «Il risultato è chiaro, abbiamo sofferto tanto: trionfo di gruppo. Non era facile, perché è stata una finale molto tesa con parecchi errori, soprattutto in attacco. Siamo rimasti concentrati e alla fine abbiamo prevalso». L’acquachiarino mette in bacheca la prima medaglia della sua carriera. «Orgoglioso di aver partecipato al Mondiale con questo gruppo. Finalmente indosso anch’io una bellissima medaglia al collo».



Delizia con la sua tripletta Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), celebrano la vittoria anche Francesco De Michelis, (Roma Nuoto), Andrea Narciso e Mattia Antonucci (Lazio Nuoto), Filippo Ferrero (Ortigia), Francesco Di Donna (Bogliasco 1951).



Operazione compiuta per Carlo Silipo. «Torniamo felici dal Kuwait. Avremmo preferito disputare la finale per il primo posto, ma vincere la medaglia di bronzo rappresenta un risultato importante. Competizione difficile, elevato il tasso tecnico generale. I ragazzi hanno disputato un ottimo Mondiale e sono stati molto bravi a rimanere concentrati fino all'ultima giornata, soprattutto dopo la delusione con la Serbia, dove sicuramente si potava fare di più».



Una garanzia in panchina, un leader rispettato e apprezzato. «E' stato un torneo molto duro dal punto di vista fisico ed emotivo. Continuiamo a lavorare e dopo questa medaglia lo faremo ancora con maggiore entusiasmo. Prosegue il percorso di crescita di tutti i giovani, che devono pretendere di poter fare e poter dare sempre di più. C'è soddisfazione. L'Italia, quest'anno, può essere molto contenta di tutto il movimento, dalle giovanili al Settebello campione del mondo». Bronzo targato (Ital)Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA