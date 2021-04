Il Monte-Carlo Rolex Masters 2021 di tennis parte a rilento. Questa mattina, infatti, la pioggia ha portato all'interruzione dei primi 3 incontri in programma. I match sospesi sono Davidovich Fokina-De Minaur, Millman-Humbert e Musetti-Karatsev, con l'azzurro in ritardo di 4 giochi a 3. Sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, oggi è in programma l'esordio per 5 dei ben 9 azzurri presenti nel tabellone. Il primo a scendere in campo era Lorenzo Musetti contro il russo Aslan Karatsev: l'incontro è stato sospeso sul punteggio di 4-3 per Karatsev.