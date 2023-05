Monte di Procida capitale dello sport: i Windsurf più forti del maltempo

Il maltempo non ha fermato la voglia di regatare dei quasi 60 atleti della classe windsurfer che, dopo l’annullamento delle regate del sabato per le avverse condizioni meteo, nella giornata di domenica 14 maggio hanno colorato le acque di Monte di Procida con le loro vele che hanno affascinato i tantissimi spettatori che, armati di ombrello e impermeabili, hanno affollato le banchine del porto di Acquamorta.

La regata nazionale “Trofeo Capitale dello Sport” della classe FIV Windsurfer, promossa dalla IWCA International Windsurfer Class Association - Italia, nell'ambito delle manifestazioni sportive legate alla programmazione di "Monte di Procida Città Europea dello Sport 2023”, ha visto trionfare nella classifica overall il piombinese Alessandro Torzoni, pluricampione italiano ed europeo.

Subito dopo sul podio il pescarese Antonino Gianmarco e il romano Marco Millefiorini.

Nella categoria pesanti maschile primo Alessandro Torzoni, secondo Nicola Spadea di Formia e terzo il milanese Luca Moscon. Primo della categoria leggeri maschile il pescarese Antonino Giammarco, seguito da Marco Millefiorini e Pietro Massini. Nella categoria femminile ha trionfato l’atleta romana Manuela Arcidiacono che regata per il circolo Albaria di Palermo, che vede altre sue due atlete al secondo e terzo posto, Bruna Ferracane e Katerina Babikova. Regate molto intense anche per gli juniores dove il podio per gli under 19 è tutto pescarese con Antonino Giammarco, Luca Straccialini e Francesca Pozzo, mentre gli under 15 vede il trionfo di Palermo con prima classificata Fiammetta Borsellino, secondo Federico Richichi e terzo Alberto Montalbano.