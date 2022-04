Monte di Procida, European Town of Sport 2023: oggi il torneo giovanile

Monte di Procida, votata da sempre al basket e European Town of Sport 2023, ospiterà da oggi a lunedì un torneo di basket giovanile internazionale, con il patrocino del Comune di Monte di Procida, per ricordare il dott. Luigi Di Fraia, medico sportivo e punto di riferimento della Virtus Monte di Procida. “Vogliamo omaggiare la sua memoria con questo torneo dedicato ai giovani, nei quali ha sempre creduto moltissimo”, sottolinea il presidente della Virtus Monte di Procida Biagio Romeo. Le categorie coinvolte sono gli under 15 che disputeranno le loro gare presso il Pala Pippo Coppola e gli under 12 che giocheranno alla palestra “Aldo Romeo”. Le squadre che prenderanno parte al torneo giovanile sono Virtus Monte di Procida, College basket Borgomanero, Kouros Napoli, Magic basket Chieti, Tornados Franken Germany, Derthona basket, Svincolati Milazzo, Partenope, Alfa Omega Roma e Juve Caserta. Tutte compagini di elevato spessore e pregio che hanno scritto la storia del basket italiano con tante fucine di giovani talenti. Per info contattare il 335 669 0831 – 337 107 7609. L’accesso alle gare è gratuito.