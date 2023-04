Morto Carmine Di Vincenzo, addio al driver più longevo del trotto italiano

Ippica in lutto. È scomparso a 95 anni compiuti Carmine Di Vincenzo, figura storica del trotto italiano, il più longevo driver italiano. Era stato un industriale tessile. Nell'ippica era conosciuto come 'O Barone, per i suoi modi gentili e l'innata eleganza.

Guidava nelle cose al trotto, tra i tra i gentlemen e i professionisti, fin dal 1952. Era salito in sulky fino a due anni fa a 93 anni compiti, la sua ultima vittoria ad oltre 90 anni. Aveva assistito a tutte le 74 edizioni del Lotteria e i suoi racconti erano una miniera di aneddoti per gli appassionati.

I funerali si svolgeranno alle spalle dell'ippodromo di Agnano (la sua seconda casa) domani 26 aprile alle ore 15 nella Chiesa di San'Antonio all'Asilio, in via Raffaele Ruggiero 171.