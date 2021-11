CJ Hunter è morto. L'ex atleta statunitense, oro nel getto del peso ai Mondiali di Siviglia 1999 ed ex marito di Marion Jones, aveva 52 anni e a renderlo noto è stata la "United States National Association of Throwing Coaches" di cui l'ex moglie faceva parte, senza specificare i motivi della scomparsa.

CJ aveva sposato Jones nel 1998 e due anni dopo lei aveva vinto tre ori e due bronzi all'Olimpiade di Sydney. Nel 2007 le medaglie le erano state revocate dopo che la statunitense aveva ammesso di aver fatto uso di doping, in particolare steroidi. Hunter aveva dovuto rinunciare a quell'edizione dei Giochi, per i quali si era qualificato, per un infortunio a un ginocchio, ma in quel periodo era comunque venuta fuori la notizia di una sua positività al doping (nandrolone). Entrambi, sia CJ sia Jones, erano poi rimasti implicati nella vicenda del laboratorio Balco, accusato di aver fornito sostanze proibite a vari campioni dell'atletica americana. I due avevano divorziato nel 2002 e nel 2008 Marion Jones era stata condannata a sei mesi di carcere, scontati, sempre per vicende legate al doping.