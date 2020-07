LEGGI ANCHE

Un gravissimo lutto ha colpito lo sport napoletano: è morto a 70 anni, portiere della Canottieri Napoli quattro volte campione d'Italia e campione d'Europa negli anni '70 sotto la guida di Fritz Dennerlein, poi tecnico dei giallorossi.. Una famiglia dedita alla pallanuoto, la sua.La moglie Barbara era stata una delle primissime giocatrici di pallanuoto in Italia (Mario fu tra i promotori della waterpolo femminile), il figlio Andrea ha vinto numerosi titoli con il Posillipo e pallanuotista è anche l'altro figlio Riccardo. Scotti Galletta, morto all'ospedale Fatebefratelli dove era stato ricoverato per alcune complicanze, aveva partecipato al film di Nanni Moretti «Palombella rossa».«La Canottieri con la scomparsa di Mario Scotti Galletta piange oggi uno dei suoi più grandi campioni e grande pallanuotista entrato di diritto nella nostra lunghissima storia sportiva – ha dichiarato il presidente del club giallorosso Achille Ventura – Era socio benemerito legatissimo al suo sodalizio anche se la sua lunga malattia gli ha impedito di frequentarlo. Condivideva, anche se a distanza, successi sportivi e anche momenti di amarezza che non mancano mai in tanti anni di storia. Desidero esprimere a sua moglie Barbara e a i suoi due figli, Andrea e Riccardo, la vicinanza e l’affetto della grande famiglia giallorossa».