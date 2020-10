Mondiale, europeo e campionato italiano di motonautica in un solo colpo. Vittoria prestigiosa di Diego Testa e di suo figlio e co-pilota Massimiliano, che sul Lago di Como hanno conquistato il "triplete" alla guida dell’imbarcazione Sorbino Offshore. Testa ha realizzato un sogno inseguito per anni nella classe Endurance boat racing al termine di una stagione anomala: quest'anno si è disputato tutto in un solo weekend, dopo vari rinvii per l'emergenza sanitaria. «Abbiamo realizzato un'impresa davvero unica, siamo andati forte per tutto il fine settimana. La barca ha risposto a dovere e per questo ringrazio anche i miei due meccanici Gabriele Esposito e Salvatore Bianco», dice Diego Testa, che nelle tre prove disputate ha centrato un secondo, un terzo e un primo posto. «Disputare tutte le prove dell’anno in così pochi giorni è stato affascinante ma anche rischioso. Tuttavia sapevo che ci eravamo preparati bene, la vittoria ci ha regalato una gioia mai provata prima».

Testa, classe 1959, mette in bacheca il nono titolo nazionale offshore e centra il secondo europeo dopo quello del 2008. Arriva anche lo scettro iridato, che gli era sempre sfuggito (3 medaglie d’argento e 2 di bronzo). Esulta il figlio Massimiliano, al settimo titolo nazionale consecutivo partendo dalle categorie giovanili. Il trionfo dei Testa festeggiato anche da dirigenti e soci della Canottieri Napoli, lo storico club di Testa.

Ultimo aggiornamento: 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA