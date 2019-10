Riparte dopo la pausa estiva il Mondiale X-Cat di motonautica, che da venerdì 1 a domenica 3 novembre vedrà in gara a Shanghai, in Cina, gli equipaggi in corsa per la vittoria del titolo iridato, che sarà assegnato a Dubai a metà dicembre. Un’ulteriore occasione di crescita per il team Hi-Performance Italia, che vedrà per la seconda gara ufficiale consecutiva a bordo la coppia di piloti formata dai fratelli Giuseppe e Rosario Schiano, coadiuvati dal team manager Antonio Schiano, il padre già campione del mondo in coppia con Giuseppe nella Class V1, con il supporto tecnico di Vincenzo Alessio, Vincenzo Guidone e Ciro Pietrangeli.



«È solo la seconda esperienza di gara effettiva a bordo con Rosario, quindi l’aspetto principale è aumentare la sintonia tra noi per puntare a conquistare risultati - spiega Giuseppe Schiano - La barca è competitiva ma solo gara dopo gara possiamo crescere e capire il livello al quale possiamo arrivare. Siamo un team nuovo in questa categoria ma siamo pronti ad affrontare la sfida anche con il reparto tecnico Mercury Racing, col quale lavoriamo ogni giorno». Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA