Mountain bike, festa per 300 atleti alla granfondo nel parco del Vesuvio

TORRE DEL GRECO. Sabbia, sudore e tanto divertimento. Si è tenuta domenica 9 ottobre la quarta edizione della granfondo di mountain bike che attraversa il parco nazionale del Vesuvio.

Circa trecento i partecipanti, divisi sui due percorsi di gara realizzati dall'Asd Vesuvio MountainBike del presidente Gerardo Ciampa. Sul percorso granfondo con il tempo di 2h 01' 10" ha vinto Samuele Giuseri del Team Piesse Cycling Team. Al secondo posto, il più volte campione italiano master, Luigi Ferritto del Team Evolutionbikes, al terzo posto, il vincitore della passata edizione, Pasquale Di Lorenzo del Team Rokka Bike.



Sul percorso Mediofondo ha vinto l'atleta di casa Pasquale Infante del Team Vesuvio MountainBike seguito da Cesare Guastafierro (Team I Love MountainBike) e da Vincenzo Salierno (anch'esso Team Vesuvio MountainBike). Tra le donne a vincere è stata Rossella Diezzo del Team Sirino Bike seguita da Nadia Castagnola (Team Liguria) e Cinzia Micco (Team Matese Bike). Nella categoria Ebike vince Angelo Peluso del Team Genesy Bike seguito da Rocco Marinella (Team I Love MountainBike) e Massimo Di Marco (Team Bombazza Mondragone).

Al parco acquatico si è poi tenuta la premiazione ed il pasta party. La manifestazione rappresenta un evento che ogni anno stupisce i partecipanti per la straordinarietà del percorso e per l'organizzazione. Il presidente Ciampa, al termine della gara, ha fatto trapelare che l'associazione Vesuvio MountainBike sta già lavorando su prossimi imminenti progetti e anche che per la quinta edizione della Vesuvio MountainBike Race, che si terrà nell'ottobre 2023, ci saranno grandi novità.