«Abbiamo lottato fino alla fine». In Sicilia segna 11-9 il tabellone (parziali di 3-4, 4-1, 2-3, 2-1). Cade la Canottieri Napoli per mano dei Muri Antichi. Primo ko stagionale per i giallorossi, dopo l’esaltante vittoria maturata nel derby contro l’Acquachiara alla Scandone. Non bastano le doppiette di Daniele Cerchiara, Luca Baldi e del capitano Biagio Borrelli. Si riconferma bomber di razza anche in trasferta Maros Tkac, autore di una tripletta: in due gare già dieci reti per lo slovacco.

«Dovevamo raccogliere di più», ammette l’attaccante Geremia Massa. «Siamo stati precipitosi nel voler riacciuffare la gara e non abbiamo sfruttato a dovere le superiorità numeriche: 2/15 dato molto negativo», osserva il classe 1990.

Per la formazione di Scorza in stato di grazia Tringali (cinquina) e Camilleri (tris). «A complicare la situazione l'uscita per limite di falli Maros (terzo tempo) e Biagio (ultimo periodo), due giocatori importanti nell’economia del gioco e della squadra», conclude Massa. Sabato 13 febbraio possibilità di riscatto con la Rari Nantes Arechi, dell'intramontabile ex Fabrizio Buonocore.

