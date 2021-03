Musetti, un'altra impresa: battuto Dimitrov, in semifinale troverà Tsitsipas

A fine partita si sdraia a terra, esausto ma felice. Lorenzo Musetti sa che questa sta diventando la settimana più bella della sua vita. In Messico, ad Acapulco, il 19enne tennista azzurro e numero 120 del ranking mondiale, ha eliminato anche Grigor Dimitrov, n.16 Atp e quinta testa di serie del torneo. E lo ha fatto in due set (6-4, 7-6) dopo 2 ore e 8 minuti e al settimo matchpoint. Il tutto dopo aver già eliminato Diego Schwartzman, n.9 Atp e terza testa di serie, e Frances Tiafoe. Domani si giocherà la semifinale contro il favorito del torneo, Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo. Comunque vada, sarà un successo: da lunedì entrerà in top 100 per la prima volta.

MUSETTI DA SOGNO 😍

