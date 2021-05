Open di Lione, Musetti eliminato da Tsitsipas in rimonta: addio finale

Si ferma alle semifinali la corsa di Lorenzo Musetti agli Open di Lione, torneo valido per l'ATP Tour 250. Il 19enne di Carrara cade in tre set sotto i colpi di un furioso Stefanos Tsitsipas, che dopo essere andato sotto nel primom set col punteggio di 4-6, risponde da numero 5 al mondo nel secondo e nel terzo, ribaltando in poco più di un'ora un match che si era aperto benissimo per l'italiano.

Racing to the finish line 🏁 8️⃣ straight games for @steftsitsipas as he books his place in the Lyon final with a 4-6, 6-3, 6-0 win against Musetti. 📹: @TennisTV | @OpenParcARA pic.twitter.com/nhK0CflF8X — ATP Tour (@atptour) May 22, 2021

Sono solo 24 i minuti che sono serviti al greco, infatti, per liquidare Musetti nel terzo set, che quindi si dovrà accontentare di essere arrivato fra i primi 4 sulla terra rossa francese. Ad aspettare Tsitsipas in finale ci sarà il vincente dell'incontro tra Cameron Norrie e Karen Kachanoov.