Rafael Nadal mette all'asta una delle

magliette indossate nella finale, vinta, del Roland Garros 2019. Lo fa

sapere il sito dell'Atp. Lo spagnolo ha messo a disposizione «una

maglia che ha un grande significato per me» per la raccolta fondi «La

Mejor Asistencia» organizzata da Liga ACB, la principale divisione di

pallacanestro professionista in Spagna.« Spero che sia apprezzata e

che l'asta raccolga quanti più soldi possibile», dice Rafa.

«Ovviamente -specifica- non so se è quella con cui ho concluso la

partita, ma una di quelle con cui ho giocato il giorno della finale».

La miglior offerta finora è di 4.500 euro. Ultimo aggiornamento: 20:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA