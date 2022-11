Il ciclista colombiano Nairo Quintana è stato ufficialmente squalificato dalla classifica finale del Tour de France 2022, che aveva chiuso in sesta posizione. Pochi giorni dopo la fine dell'ultima edizione della Grand Boucle, l'Unione Ciclistica Internazionale aveva reso noto che il colombiano era risultato positivo al Tramadol in occasione di due controlli effettuati uno l'8 e l'altro il 13 luglio: l'assunzione non è considerata di per sè dopante, ma il Tramadol è inserito in un elenco di sostanze che non possono essere usate in gara per “proteggere la sicurezza e la salute dei corridori visti i suoi effetti collaterali”.

Dato che non si è trattato di violazione del protocollo antidoping, Quintana non è stato sospeso dall'attività, tant'è vero che ha potuto prendere parte anche ai mondiali di Wollongong, in Australia. La squalifica, ufficializzata quest'oggi dopo che il colombiano aveva fatto ricorso al Tas di Losanna, si riferisce solo ai risultati ottenuti al Tour de France, come spiega il comunicato: “L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) accoglie con favore la decisione odierna del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) che conferma la squalifica del corridore colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas dal Tour de France 2022 per violazione del divieto di utilizzo del tramadol durante le competizioni. Questa decisione rafforza la validità del divieto di utilizzo del Tramadol nel regolamento medico dell’UCI al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei corridori”.

Quintana, vincitore del Giro d'Italia 2014 e della Vuelta 2016, nelle scorse settimane ha rescisso il contratto con la sua ex squadra, l’Arkea-Samsic, ma potrà correre regolarmente nella prossima stagione qualora dovesse riuscire a trovare un nuovo team.