Oggi il gran premio Lotteria avrebbe vissuto la sua 71esima edizione ma il virus ha fermato anche la storica corsa internazionale di trotto che probabilmente sarà recuperata il 25 ottobre. L'ippodromo di Agnano, come il resto degli impianti italiani, è fermo ma non chiuso in quanto centro di allenamento dove ogni giorno scendono in pista centinaia di cavalli di trotto e di galoppo per allenarsi e proprio qui è il paradosso. E di alcuni giorni fa, infatti, la nota nazionale del Gruppo Ippodromi Associati, costituito da 14 ippodromi che vanno dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, che chiedono al Mipaaf Ministero delle Politiche Agricole e Forestali diretto dalla ministra Bellanova, di poter effettuare le corse a porte chiuse. "Dall'inizio del lockdown facciamo allenamenti quotidiani sostenendo costi elevatissimi perché un cavallo non si può tenere fermo necessita di scendere in pista es essere accudito tutti i giorni" spiega Pier Luigi D'Angelo presidente Ippodromi Partenopei Agnano, tra i firmatari del documento. "Non c'è differenza tra gli allenamenti e le corse a porte chiuse, il trotto e il galoppo hanno in sé il distanziamento naturale in quanto il cavallo è guidato o montato da un driver o da un fantino, Non c'è nessun tipo di contatto tra loro, ognuno ha la propria scuderia dove indossa anche la giubba da corsa" continua D'Angelo.

Di fatto gli ippodromi hanno solo costi per mantenere gli impianti aperti ma nessun ricavo dovuto proprio dal blocco delle corse di cui i soldi dei montepremi sono già stanziati.

La filiera ippica è ferma ed impoverita, se non si ripartirà subito la crisi sarà irreversibile. Intanto in alcuni paesi europei la ripartenza è stata già riprogrammata per il mese di maggio.



Lontano il ricordo della vittoria di Bazire con Bel Avis, quest'anno il grande favorito del Lotteria sarebbe stato il cavallo napoletano Zacon Gio, campione del trotto mondiale e testimonia Telethon, un'operazione solidale presentata proprio prima dell'inizio del lockdown per il coronavirus. Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA