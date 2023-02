Napoli capitale europea dell'Aikido: a Fuorigrotta i seminari di Ariga Shihan

Napoli capitale europea di aikido per un week end. Domani e dopodomani nella palestra delle scuole pie Rosso Maniero di Fuorigrotta cento praticanti della nobile arte giapponese sviluppata da Morihei Ueshiba ai primi del novecento si ritroveranno per una serie di lezioni del maestro Kaname Ariga Shihan, sesto dan dall’Aikikai Hombu Dojo, considerato il discepolo di Seishiro Endo Shihan uno dei più importanti interpreti mondiali dell'arte marziale nipponica, ottavo dan e allievo diretto del fondatore.

La due giorni, organizzata da Musubi Aikido Italia, ha radunato in città appassionati e praticanti provenienti da ogni parte del continente con iscrizioni da Finlandia, Israele, Spagna, Germania, Francia. «L'Aikido è una disciplina che a Napoli conta tantissimi appassionati - afferma Fabio Branno, presidente del Musubi Aikido Italia - e Ariga Sensei ha scelto Napoli proprio per questa passione crescente per l'aikido».

L'aikido, spiegano gli organizzatori, è un continuo conoscersi. Non esistono gare come accade con altre discipline come judo o karate, ma è rivolta soprattutto a se stessi. Si pratica a mani nude o con le armi, "ken" (spada), "jō" (bastone) e "tantō" (il pugnale), secondo dei movimenti standard (Kata) che simulano movimenti di battaglia. «Aikido - sostiene Sensei Ariga - significa diventare uno, questo è quello che oggi penso e tengo bene in mente durante l’allenamento. Non si tratta di una lotta tra il Rosso e il Blu, ma di capire che è possibile creare un nuovo colore che li comprende entrambi, il Porpora. Cerco una pratica che non ponga più barriere ed attraverso cui connettersi a quell’idea di “pace nel Mondo” di cui parlava O Sensei».

«Napoli - continua Branno - è l'unica tappa italiana nel tour di incontri di Ariga Sensei. L'aikido è un arte marziale nella quale si cerca di controllare il proprio avversario con il minimo sforzo possibile seguendo un concetto di libertà per il quale Ariga Sensei è un maestro indiscusso».

La due giorni prevede incontri da sabato a partire dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Domenica sul tatami dalle 11 alle 13. "Ho parlato ad Ariga Sensei della passione dei napoletani verso questa arte marziale - conclude Branno - ne è molto incuriosito ed affascinato anche per una città nella quale il rapporto con l'estremo oriente arriva da lontano ed è consolidato"