C’è anche Napoli, come ormai da tradizione, nel calendario ufficiale 2021 delle regate di vele d’epoca e classiche organizzate sotto l’egida dell’AIVE, l’Associazione Italiana Vele d’Epoca fondata nel 1982, oggi presieduta da Pier Maria Giusteschi Conti. L’AIVE è anche membro del C.I.M., il Comitato Internazionale del Mediterraneo nato nel 1926, che sovrintende ed emana la normativa relativa alle regate di barche d’epoca.

Le Vele d’Epoca a Napoli, appuntamento organizzato dal 2003 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, si svolgerà quest’anno dal 2 al 4 luglio, nel mezzo di un calendario che prevede numerosi appuntamenti, validi ai fini dell’assegnazione dei quattro trofei stagionali messi in palio dall’AIVE: la Coppa AIVE del Tirreno, la Coppa AIVE dell’Adriatico, il Trofeo Artiglio e la “The Olin Stephens II Centennial Cup”.

Tornando a Le Vele d’Epoca a Napoli, il Circolo Savoia guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta permetterà ai velisti delle barche d’epoca che hanno solcato per decenni i mari di incontrarsi in uno scenario unico: il mare delle Sirene, naturale anfiteatro e stadio del vento, per rivivere le emozioni delle regate classiche.

“Emozioni e fascino nel golfo di Partenope” è il claim di quest’anno, per un appuntamento che impegnerà per tre giorni i velisti in uno degli scenari più suggestivi a livello internazionale, nel quale il Circolo Savoia raduna a inizio estate i capolavori dei maestri d’ascia di tutto il mondo.

«Rilanciamo in grande l’appuntamento con Le Vele d’Epoca a Napoli, dopo la cancellazione dello scorso anno - annuncia Fabrizio Cattaneo della Volta - Siamo pronti ad aprire le nostre porte ad alcune delle barche più belle e ricche di storia, ad armatori e velisti appassionati. Da sempre, questo appuntamento unisce sport e mondanità, regate ed eventi. Siamo felici di tornare a lavorare per garantire a tutti la migliore organizzazione possibile e non vediamo l’ora di ritrovarci in banchina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA