I baby del Calcio Napoli vincono la settima edizione del Mundianapoli

E' terminata la settima edizione del Mundianapoli, il torneo di calcio giovanile promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, di integrazione e riscatto sociale. L’iniziativa - riservata ai calciatori della categoria Esordienti 1° anno nati nel 2010 (con qualche 2011) - ha coinvolto 150 atleti dei vari quartieri della città di Napoli attraverso la partecipazione di 8 squadre per calcio a 8, distribuite in due gironi (Arci Scampia, Ssc Napoli, Calcio Petrarca, Real Poggio, Asd Materdei, Obp Fuorigrotta, Nts Giovanni e M. Perna).

La finale per il 1° e 2° posto giocata presso il centro sportivo Arci Scampia di Napoli è stata vinta dalla Ssc Napoli che ha battuto l'Arci Scampia per 3-1.

Alla fine festa e medaglie per tutti i partecipanti, nel rispetto dei valori dell'aggregazione e della sportività, come è stato sottolineato nei ringraziamenti conclusivi dagli organizzatori: Antonio Piccolo e Antonio Mirabella dell'Arci Scampia e Vincenzo Ferrara, direttore della Fondazione Cannavaro Ferrara.