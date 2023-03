Deejay Ten, c'è anche Napoli nel circuito: domenica 10 settembre corsa al Plebiscito

L'appuntamento è per il 10 settembre quando anche Napoli entrerà nel circuito delle Deejay Ten, corsa non agonistica nata da una idea di Linus che in 18 anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone e che dal 2009 è sbarcata anche in altre città. Nell’anno della “maggior età” la “Deejay Ten” tocca il record di 5 città, arrivando per la prima volta a Torino (il 26 marzo) e a Napoli (il 10 settembre), accanto alle “classiche” Bari (16 aprile), Firenze (21 maggio) e Milano (gran finale, il 15 ottobre)

Anche quest’anno si prevede un grande evento aperto a tutti, di ogni età e capacità, per un momento di condivisione e divertimento che vedrà una fiumana colorata attraversare e scoprire con sguardo inedito le cinque città attraverso due percorsi differenti, di 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).

«Nato un po’ per gioco e un po’ per scommessa, questo evento è diventato ormai un classico che va oltre al semplice aspetto sportivo, capace di conquistare via via l’Italia da Nord a Sud», afferma Linus. «Le amministrazioni comunali infatti ogni anno ci contattano con entusiasmo per poter ospitare la Deejay Ten nella propria città: da qui è nata ora la grande opportunità di arrivare per la prima volta anche a Torino e a Napoli, un doppio battesimo per noi motivo d’orgoglio. Ci auguriamo che anche lì il pubblico risponda in modo caloroso e partecipativo, come avviene per gli altri eventi sul territorio che il nostro gruppo realizza, una grande famiglia pronta a far festa e a ritrovarsi per divertirsi; basti pensare a Party Like a Deejay, la festa di giugno 2022 Parco Sempione dove hanno partecipato 130.000 persone, o agli eventi estivi live a Riccione».