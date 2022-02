Napoli City Half Marathon 2022, Carlo Capalbo pronto alla nuova sfida

La foto con Emil. Tiene molto allo scatto insieme a Zátopek, mezzofondista e maratoneta cecoslovacco, nato cento anni fa. In una data cara certamente ai napoletani: 19 settembre 1922. Nel giorno di san Gennaro, patrono fra i più venerati dai fedeli, il cui «sangue ribolle ad ogni festa», come ricordato da papa (san) Paolo VI. Sono almeno due i motivi: un onore essere accanto al vincitore di ben quattro medaglie d’oro (Olimpiadi di Londra 1948 ed Helsinki 1952) e una d’argento, e perché l’atleta di Kopřivnice fu il primo a infrangere la barriera dei 29 minuti sui 10000 metri piani nel 1954 e a scendere sotto l'ora nei 20 km nel 1951.

Carlo Capalbo custodisce gelosamente questi ricordi e da quell’incontro, scolpito nello scrigno della sua memoria, ha orientato il suo cammino. Alla Napoli City Half Marathon di domenica 27 febbraio 2022 si corre per sgretolare il muro dell’ora. «Ho il sogno di rendere grande questa città, di dimostrare che Napoli non ha nulla in meno di tante altre città del mondo. Ci sto mettendo tutto me stesso», spiega il classe 1957, presidente di Napoli Running.

L’urbe di Partenope si prepara ad accogliere i 4 mila runners provenienti da 53 paesi del mondo. «Siamo diventati una delle gare più importanti d’Europa», dichiara orgoglioso Capalbo, nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia nel 2015, una delle principali onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica italiana a chi si è particolarmente distinto per la promozione delle relazioni di amicizia e cooperazione tra l’Italia ed gli altri Stati. Il suo uno staff composito. ««In gran parte ci sono napoletani, con una componente internazionale: collaborano insieme tutto l’anno, condividendo esperienze e mentalità vincenti».

Dal 2016 il volto del running è cambiato molto in Italia. «Pensiamo in grande e agli stranieri: vengono a correre e al contempo visitano per diversi giorni la nostra città». Capalbo sottolinea l’aspetto importante del turismo sportivo e delle sue benefiche ricadute. «Abbiamo la finalità di coinvolgere sempre più persone per avvicinarle allo sport e ad uno stile di vita sano, creando un impatto positivo in termini economici, sociali e di immagine per il territorio napoletano, le istituzioni e le imprese».

Nella testa e nel cuore grandi progetti per Napoli. «Negli ultimi dodici anni dalla Campania sono andati via oltre 270mila giovani, in gran parte laureati. Penso che qui ci siano le condizioni per poter fare tutto, senza complessi d’inferiorità rispetto alle altre città. Ci credo davvero e faccio tutto questo anche per i nostri giovani. Mi rivedo in loro», afferma Capalbo, al quale è stata affidata la responsabilità della commissione corse su strada dal massimo organismo dell’atletica mondiale, la IAAF Road Running Commission.

Leader dello sport. «La Napoli City Half Marathon di domenica vedrà grandi campioni internazionali della specialità, primatisti europei e italiani, oltre ad atleti africani provenienti da Kenya ed Etiopia, che stanno scrivendo pagine importanti dell’atletica mondiale. Proveremo a battere dei record, tutto questo si ottiene con tanto lavoro, serietà e competenza e con una città che ci deve credere, in sinergia con istituzioni e sponsor, fino in fondo, così come accade all’estero», auspica Capalbo, presidente anche di RunCzech.

Running protagonista sulle strade di Partenope e Napoli ombelico del mondo.