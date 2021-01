La Napoli City Half Marathon diventa digitale. In attesa di salutare i runners in presenza nel febbraio del 2022, Asd Napoli Running, che organizza uno degli appuntamenti più partecipati d’Italia, certificato Bronze Label dalla World Athletic e che nel 2020 ha contato quasi settemila iscritti, lancia il Napoli Digital Running Festival 2021.

La mezza maratona partenopea, di concerto con le Istituzioni, politiche e sportive nazionali ed internazionali, e nel rispetto del difficile momento che ormai da un anno stiamo tutti vivendo a causa della pandemia da Covid 19, si apre al mondo e così si potrà correre in contemporanea a Central Park a New York, piuttosto che in Australia o Nuova Zelanda, oppure nel giardino di casa, su un tapis roulant o infine attorno all’isolato, ma con la certezza di condividere una classifica mondiale stilata sotto il Vesuvio. Spazio comunque alla corsa, al divertimento, al benessere e alla sfida con il cronometro, seppur in forma individuale così come oggi è consentito dalle normative di legge, grazie al Napoli Digital Running Festival che si svolgerà dal 7 al 28 febbraio.

Un evento a cui tutti potranno partecipare, in Italia e nel resto del mondo, allenati e meno allenati, esordienti o veterani. Tre le distanze previste, la Half Marathon da 21,097km, la Staffetta Twingo (10-11,097 km) e la Family Run & Friends di 5km. E’ possibile completare ognuna delle tre distanze anche in più momenti, in diversi allenamenti, un traguardo davvero accessibile a tutti. E' un evento aperto anche a chi ama il calcio, il volley, il basket, il tennis, semplicemente lo star bene. Anche un semplice camminatore potrà facilmente sognare il traguardo e la medaglia della 21km, basteranno ad esempio 10 camminate da 2 km circa cadauna. Oppure magari un runner per la 21km può scegliere di dividere la distanza in 2 o 3 allenamenti.

Si potrà correre dove si vuole, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti delle varie regioni o nazioni nel mondo e sarà possibile dare prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin etc, si dovranno poi caricare i risultati nell’area personale della piattaforma dell’evento, realizzata con Realbuzz. Come è stato per il Sorrento Positano Digital Running Festival dello scorso mese di dicembre, sempre organizzato da Napoli Running, anche in questo caso i runner che si iscriveranno riceveranno la medaglia e la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale di gara. Aspetti caratteristici dell’evento che saranno svelati nelle prossime settimane. Previsto anche un Expo virtuale aperto a tutti i partner della manifestazione

