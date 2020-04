Pasqua con la Napoli City Half Marathon in Cina. Il running internazionale sta riprogrammando i propri appuntamenti. Si comincia il 14 settembre con la maratona di Boston. Berlino in campo il 27 settembre, il 4 ottobre sarà la volta di Londra. Si correrà il prossimo 11 ottobre la Volkswagen Prague Marathon nella capitale della Repubblica Ceca, originariamente programmata per il 3 maggio con iscrizioni gratuite per gli operatori sanitari. L'1 novembre toccherà alla madre di tutte le maratone, almeno come popolarità, la maratona di New York. E con il lockdown terminato in Cina, si torna a sognare di partecipare alle maratone internazionali. Grazie all'accordo con diversi broadcaster internazionali, la settima Napoli City Half Marathon svoltasi il 26 febbraio scorso, sta girando il mondo proprio in questi giorni di primavera.



Napoli City Half Marathon è stata una delle ultime manifestazioni podistiche che si sono svolte in Italia e nel mondo. Più di 6mila partecipanti hanno preso parte alla gara, certificata lcon il Bronze Label di World Athletics, vinta dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) in 1h00’04” e al femminile della connazionale Viola Cheptoo in 1h06’47”, attualmente il secondo tempo di sempre in Italia per una donna e l’11° al mondo di questo 2020.



In Cina gli organizzatori di Napoli Running hanno chiuso un accordo con Great Sports, SMG (Shanghai Media Group) per distribuire uno speciale da 26 minuti, mentre 4 repliche sono state trasmesse su Supersport che copre tutta l'Africa subsahariana compreso Sud Africa, su Česká Televize (ČT Sport) in Repubblica Ceca con commento in ceco, su MaxTV Ghana. MaxTV è un canale televisivo satellitare e terrestre gratuito 24 ore su 24 e copre la lunghezza e l'ampiezza del Ghana su GBC, piattaforma digitale terrestre NGB. Ha una forte presenza sui social media e piattaforme online. Ancora ben 78' di programmazione totale su StarTimes canale visto in tutta l'Africa subsahariana (eccetto Sud Africa) ed infine Sky New Zealand per un totale di 630 minuti, sarà in visione tutti i giorni dal 21 marzo fino a questi giorni di Pasqua. Più di 500 milioni di telespettatori hanno la possibilità di seguire la trasmissione da 26 minuti prodotta in quattro lingue, italiana, inglese ma anche cinese e ceco. Insieme alle immagini degli atleti sono state messe in luce le bellezze artistiche della città partenopea susseguitesi lungo il percorso come il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Palazzo San Giacomo, Palazzo Reale e tanto altro. Un immenso spot per Napoli e per l'Italia, per il turismo del futuro che attende di ripartire secondo le nuove regole che saranno dettate dai governi internazionali. Meravigliosi paesaggi che Napoli può riservare ai tanti turisti che fanno dello sport un motivo per girare il mondo. Il periodo autunnale, sarà infatti pieno di grandi appuntamenti, da New York a Praga, da Boston a Berlino. Per quanto riguarda le organizzazioni Napoli Running, appuntamento il 17 ottobre con il Bosco in Rosa, il 6 dicembre con la Sorrento-Positano, il 21 febbraio con la ottava edizione della Napoli City Half Marathon.